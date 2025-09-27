2 ka kawatan sikop, manok nga gikawat sige’g putak

Napusasan sa kapulisan ang duha ka kawatan human sila nabisto tungod sa pagputakputak sa manok igtatari nga ilang gijawat niadtong miaging kaadlawon sa Purok Chamachille, Barangay Candulawan, Dakbayan sa Talisay.
Ang mga nadakpan giila nga si alias “Kiko,” 22, ug ang iyang kauban nga menor de edad, si alias “Purga,” 16, pulos taga Purok Kamungay, Barangay Candulawan. Kasamtangan silang gitanggong sa Talisay Police Station aron mag-atubang sa kasong pagpangawat.
Ang mga biktima ug tag-iya sa manok igtatari giila usab nga si alias “Ondo,” 79 ug si alias “Sano,” 58.
Matod sa mga biktima, nindot unta kaayo ang ilang pagkatulog apan kalit lang silang nakamata human niputak-putak ang mga manok igtatari.
Sa ilang pagbangon, nakita ang duha ka kawatan nga nidagan nga nagdalag sako, gipangsud ang kinawat nga mga manok.
Sa gihimong follow-up sa kapulisan, nadakpan ang duha ka suspek.
Usa lang sa tulo ka manok nga gikawat ang nabalik sa tag-iya kay nabaligya na ang uban. / GPL