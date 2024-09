2 ka 'killer' sunodsunod nga nangasikop

Suspek sa pagpusil-patay sa usa ka 34 nga lalaki sa Sityo Laguna, Barangay Sambag 1, Siyudad sa Sugbo niadtong Agusto 20, 2024 ang nadakpan sa buy-bust sa Abellana Police Station 2, ala una sa kaadlawon, Biyernes, Septiyembre 6, 2024, sa Sityo San Roque sa susamang barangay.

Ang nasikop giila sa alyas nga 'Collin', residente sa Sityo Laguna sa naasoy nga barangay ug nakuhaan og mga pinakete sa gituohang shabu nga motimbang sa 44 gramos nga dunay standard drug price nga P299,200.

Si Collin nalista sa Abellana Police Station nga high value individual (HVI) tungod sa iyang kalambigitan sa ilegal nga drugas.

Apan ang unang nadakpan sa Abellana Police Station mao ang kauban ni Collin nga si alyas Mik-Mik, 29, taga San Jose, Barangay Sambag 1 niadtong Agusto 4, 2024, alas 9:10 sa gabii.

Matod ni Police Captain Mark Eric Cabaluna Papong, hepe sa Abellana Police Station nga si Collin ang gitudlo nga responsable sa pagpusilpatay kang Leon Catiil Cimafranca sa Sityo Laguna.

Una nga naglalis ang biktima ug ang asawa niya tungod sa selos nga dunay laing hinigugma ang iyang asawa.

Sa dihang midagan ang asawa palayo, gigukod ni Cimafranca apan kalit lang kini nga gipusil sa usa ka lalaki.

Gidudahan sa pamilya ni Cimafranca nga ang nagpusil-patay sa biktima maoy gikarelasyon sa asawa sa biktima nga mao si alyas Collin.

"Allegedly si Collin and the wife of victim was having an illicit affair base sa statement sa witness katong igsuon sa biktima," Matod ni Papong.

Dugang ni Papong nga si Collin nadakpan na niadtong Enero 21, 2020 sa kasong illegal possession of firearms apan nakagawas niadtong Abril 15, 2021.

Sila si Collin ug Mik-Mik mao ang gitumbok sa kapulisan nga responsable sa mga kaso sa pagpamusil sa huresdiksyon sa Abellana Police Station.

Dugang sa kapulisan, ang duha pulos nalambigit sa ilegal nga drugas./AYB