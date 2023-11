2 ka ‘killers’ ni Baculi, 2 ka tanod gikiha

Gipasaka na sa kapulisan ngadto sa Cebu City Pro­secutor’s Office ang kasong murder batok nilang Atong Bacalso Rafols ug Ramil Salazar, mga suspek sa pagpusil-patay kang Police Corporal Ryan Languido Baculi.

Matod ni Police Lieutenant Col. Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga lakip sa gipasakaan og kaso ang duha ka mga barangay tanod sa Inayawan nga gitumbok nga ning-rescue nilang Rafols ug Salazar human sa insidente.

Giingong ningtabang pa sa pag­pasibat sa duha, giingong ga­mit ang sakyanan sa barangay.

Mga kaso’ng accessory to the crime of murder ug obstruction of justice ang gipasaka sa kapulisan batok kanila ni Ildefonso Fernandez Pepino Jr. ug Danilo Ricaplaza, base sa nakuha nga data sa Cebu City Police Office (CCPO).

“As we have already told you, we have received and validated reports and obtained pieces of evidence nga naay nitabang nila sa ilang pag escape. This is actually a violation of law. More particularly we have referred the complaint of accessory to the crime of murder and obstruction of justice,” matod ni Pelare.

Niklaro si Pelare nga nakakuha sila og mga ebidensya nga du­nay laing tawo nga ningtabang nilang Rafols ug Salazar sa pag-ik­yas nga nagtumbok sa duha ka mga barangay tanod nga ning­pasakay pa sa mga suspek sa sakyanan sa Barangay Inayawan.

Pasabot ni Pelare nga usa u­­sab ka abogado nga usa kini ka kalapasan sa balaod hinungdan nga gilakip sila sa pagkiha.

Gisuwayan sa pagtawag sa Superbalita Cebu si Inayawan Barangay Captain Kirk Repollo apan hangtod ning pagsuwat wa pa siyay tubag.

Una na nga nag-post sa iyang Facebook account ang ka­pitan nga andam siya nga mokooperar sa kapulisan kon gikinahanglan niini ang duha ka mga barangay tanod.

Bisan kon napasaka na ang ka­so batok sa duha ka mga sus­pek apan dili kini makapahunong sa ilang manhunt ope­ration.