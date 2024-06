2 ka konsehal sa Barug ‘mamiya’ sa partido

Nagpadayon ang makaikag nga politikanhong kalamboan sa dakbayan sa Sugbo tungod kay ang duha ka mga kaalyado ni suspendidong Mayor Michael Rama nagpahimangno nga mobiya sa Partido Barug sa local chief executive.

Si Cebu City Councilor Pastor Alcover Jr. niadtong Biyernes, Hunyo 14, 2024, nideklarar sa iyang pagka independente gikan sa Partido Barug, kay iyang gikompirmar nga iyang iatras ang iyang pagka miyembro sa partido ni Rama.

Kaalyado ni Rama ang 12 sa 18 ka mga sakop sa Sangguniang Panlungsod, apil ang presiding officer nga si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia.

Apan tungod sa nahitabong “minor adjustments” sa City Hall nga gikasubo ni Rama hinungdan nga nagkaguliyang ang iyang tandem ni Garcia.

Matod pa ni Alcover, “Sa akong kaugalingon, mo-declare nalang ko nga independente. ”

Sa dihang gipugos kon modapig ba siya kang Garcia bahin kang Rama, niingon siya nga maghuwat pa siya sa dugang kalamboan.

“Honestly, kanang partido OK rana. Pero, if you want development, kailangan naa gyud kay independenteng baruganan,” matod ni Alcover.

Dugang pa sa konsehal nga daghan pa ang pulitikanhong kalamboan nga mahitabo sa umaabot nga mga buwan.

Atol sa pagsaulog sa Independence Day niadtong Hunyo 12 sa Plaza Sugbu, gipangutana si Alcover sa iyang mga konstituwente kon nganong dunay duha ka selebrasyon, “Duha na ba kabuok mayor?” nga wa siya makatubag.

“Ang official gyud nga Independence Day celebration kay kato sa buntag. Kato sa hapon, wala na koy idea,” matod ni Alcover.

Laing kaalyado ni Rama nga si Konsehal Renato “Junjun” Osmeña Jr., nitug-an sa SunStar Cebu sa pakighinabi sa telepono niadtong Biyernes nga iyang gitahod ug uyon sa baruganan ni Alcover, ug midugang nga nisalig usab siya sa pagsunod niini tungod sa dynamics karon sa Partido Barug ni Rama. .

“Naunhan lang ko ni Alcover,” matod ni Osmeña.

Si Osmeña niingon nga nahingangha ug nalipay siya sa direksyon karon sa City Hall ubos sa pamunoan ni Garcia, kinsa matod niya, mas daghan ang nahimo sa iyang unang buwan.

Matod niya suportado niya ang direksyon ni Garcia nga nakatutok sa pagserbisyo sa mga Sugbuanon.

TEAM RAMA

Upat ka konsehal nga kaalyado ni Rama niingon nga magpabilin sila sa partido.

Si Konsehal James Anthony Cuenco niingon nga nalipay siya sa gipahibawo ni Alcover.

“I wish him the best in the pursuit of his brand of principled public service. This move of his is just an example of how shaky the foundation of the Barug party has become, and I expect an exodus of defections in the coming weeks,” matod ni Cuenco sa text message niadtong Biyernes.

Si Konsehal Phillip Zafra niingon nga iyang girespeto ang desisyon ni Alcover ug nanghinaot nga suwerte siya.

“I’ll continue to support the aspirations of Barug for the City of Cebu and the people,” dugang niya.

Alang nila ni Konsehal Jerry Guardo ug Noel Wenceslao, nagtak-um sila sa maong ka­lambuan.

“No comment. Actually, naa pa man mi sa (we’re still with) Team Rama,” matod ni Wenceslao.

Si Rama nagsilbi og unom ka buwan nga pagkasuspenso tungod sa wa pagpagawas sa sweldo sa upat ka mga empleyado gikan sa buhatan sa assessor sa Dakbayan.

Ang opisyal niingon nga ang suspension order nga iyang gisilbihan karon usa ka buhat nga inhustisya.

Sa dihang gipangayoan og reaksyon, si Rama niingon nga ang paggawas ni Alcover dili makaapekto sa direksyon sa partido politikal, ilabi na sa umaabot nga Mayo 2025 nga midterm election.

Sa posibilidad nga ang mga miyembro sa partido mahimo’ng mobiya sa Barug, siya miingon, “in politics, anything can happen.”

Ang ubang mga konsehal nga kaalyado ni Rama nga gikontak sa SunStar Cebu alang sa komentaryo wala pa nitubag. / uban ang mga taho gikan ni CDF