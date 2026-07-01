2 ka Koreano gireklamo kay kuwang ang bayad sa mga ‘giabangang’ babaye

Nagkagubot sa usa ka hotel sa Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo human gireklamo sa duha ka babaye ug usa ka sakop sa LGBTQ+ ang duha ka Korean national nga giingong wala mobayad sa insaktong kantidad nga ilang gisabutan human sa usa ka lawasnong kalipay pasado ala 3:00 sa kadlawon, Miyerkules, Hulyo 1, 2026.
Ang mga langyaw giila nga sila si alyas Jo, 25 anyos, ug alyas Yung, 26, samtang ang mga nireklamo mao ang magbarkada nga giila sa mga alyas nga Shane, Ashley, ug Cindy.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, nagkanayon ang mga reklamante nga nagkaila sila sa mga Koreano sa usa ka club sa Barangay Lahug ug gidala sila niini ngadto sa hotel. Giingong nagkasabot ang duha ka habig nga bayran og P10,000 ang magbarkada diin nihatag pa ang mga langyaw og P3,000 isip down payment.
Apan sa dihang nahuman na sila og gamit, ninaog sila sa hotel kay giingong mag-withdraw og kuwarta ang usa kanila aron ibayad sa nahabiling balanse. Matod sa mga biktima, sa dihang gitunol na ang kuwarta, kalit kining gikuha og balik sa mga langyaw kinsa nidagan palayo. Gigukod sa magbarkada ang mga Koreano hangtod nga ilang nadakpan sa tabang sa nirespondeng kapulisan.
Atol sa ilang pag-atubangay sa police station, nipasalig ang mga langyaw nga mobayad sa ilang obligasyon hinungdan nga nahatagan og katin-awan ang maong suliran. / JDG