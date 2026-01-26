2 ka lalaki naatlan sa operatiba naghimo’g armas giposasan

Nasakmitan og mga hinagiban ug kagamitan sa paghimo og armas ang usa ka 69-anyos nga biyudo ug ang iyang kauban human sila nadakpan sa kapulisan sa Siyudad sa Danao sa kaadlawon sa Dominggo, Enero 25, 2026.
Nahitabo ang operasyon sa alas 4:30 sa buntag sa Purok San Isidro, Barangay Cahumayan.
Ang mga dinakpan giila nga silang alyas Juan ug alyas Cris, 31, pulos lumulupyo sa maong dapit.
Naabtan sa mga sakop sa Danao City Police Station ang duha nga naghimo og armas sulod sa usa ka payag. Narekober gikan sa dapit ang usa ka unit sa .357 revolver, usa ka receiver sa kalibre .45, duha ka magazine, usa ka magazine sa 9mm pistol, ug nagkadaiyang mga bala ug 13 ka basiyo sa kalibre .45, duha ka pattern sa kalibre .45, 14 ka gabas sa puthaw, ug uban pang mga himan sa paggama og armas.
Base sa imbestigasyon, naaktuhan sa kapulisan ang mga suspek nga nagtrabaho sa mga wala pa mahuman nga pistola, hinungdan sa pagdakop kanila.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), nipahalipay sa Danao City Police tungod sa maong kalampusan. / GPL