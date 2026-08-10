2 ka lalaki nakuhaan og shabu sa Binaliw

Nadakpan sa kapulisan ang duha ka lalaki human nasakpan nga naghupot og pito ka sachet sa gituohang shabu atol sa ilang pagpatrolya sa Sityo Mansawa, Barangay Binaliw, Dakbayan sa Sugbo niadtong Dominggo sa gabii, Agusto 9, 2026.
Giila sa kapulisan ang mga suspek nga sila si alyas Ricky, 50, usa ka mag-uuma nga nagpuyo sa maong dapit, ug si alyas Dondon, 44, usa ka construction worker nga nagpuyo sa Sityo Tindahan, Barangay Panas, Lungsod sa Consolacion.
Nahitabo ang pag-aresto mga alas 9:50 sa gabii samtang nagpahigayon og routine patrol ang kapulisan sa maong dapit.
Nakita sa mga polis sa dayag nga lugar ang ilegal nga drugas nga gikuptan sa duha ka suspek, hinungdan nga gisita sila ug gidakop.
Nasakmit gikan kanila ang pito ka gagmay sachet sa gituohang shabu nga gibanabanang nagtimbang og 0.42 gramo ug nagkantidad og P2,856.
Gipahibalo ang mga suspek sa ilang mga batakang katungod kon Miranda Doctrine. Ang mga nasakmit nga ebidensya gidala na sa Cebu City Forensic Unit 7 alang sa laboratory examination.
Giandam na ang kasong paglapas sa Section 11, Article II sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 batok sa mga dinakpan. / ABC