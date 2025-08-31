2 ka lalaki nanghinol, gipadakop

Usa ka ex-convict nga lalaki ug laing 38 anyos nga lalaki ang gipangdakop sa managlahing dapit sa dakbayan sa Sugbo human giingong nanghinol sa mga pribadong parte sa lawas sa mga babaye niadtong Dominggo, Agusto 31, 2025.
Unang nadakpan si alyas Edu, 38 anyos nga taga Doña Maria, Barangay Punta Princesa, Cebu City.
Gidakop si Edu human mireklamo ang usa ka 28 anyos nga dalaga nga gihikap ug gikumot ang iyang sampot sa suspek alas 3:15 sa kadlawn sa may Katipunan Street, Barangay Tisa.
Samtang pagka-alas 6:15 sa buntag, gireklamo usab ang usa ka ex-convict nga si alyas Mario, 26 anyos nga taga dakbayan sa Carcar human nisud sa panimalay sa biktima nga walay pagtugot.
Gikataho nga kalit nga nisulod si Mario sa balay sa biktima unya nitapad og katulog dayong hinol sa naulahi didto sa may Sitio Little Baguio, Barangay Mambaling, Cebu City.
Si Edu gibalhog na sa selda sa Labangon Police Station, samtang si Mario sa Mambaling Police Station.
Si Edu ug si Mario mag-atubang og kasong Acts of Lasciviousness.
Dugang kaso nga trespassing ang atubangon usab ni Mario. / JDG