2 ka lalaki sikop sa managlahing insidente sa kawat sa Cebu City

Nadakpan ang duha ka lalaki sa managlahing lugar sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa pagpangawat niadtong Septiyembre 18, 2026.
Mga alas 7 pasado sa buntag, unang nasikop si alyas Kaizer, 45, walay trabaho ug residente sa Sityo San Roque, Barangay Kamagayan.
Si Kaizer gidakop sa mga tanod human nasakpan nga nanguha og mga wire nga nagkantidad og P2,000.
Matod sa dinakpan nga iyaha kining ibaligya kay wala siyay kuwarta.
Pagka alas 2:55 sa hapon, nadakpan ang 38-anyos nga si alyas Andrie, minyo, taga Cordova apan kasamtangang nagpuyo sa Leon Kilat Street, Barangay Kalubihan.
Gidakop si Andrie human nasakpan sa akto nga nangawat og mga baligya sulod sa usa ka mall sa Osmeña Blvd., Barangay Kalubihan nga naglangkob sa duha ka screwdriver nga tag P399 matag usa, usa ka long nose plier ug usa ka bent nose plier nga tag P79 nga adunay kinatibuk-ang kantidad nga P1,276.
Gisulod niya kini sa iyang itom nga backpack dayon nisibat nga walay niagi sa pagbayad.
Si Kaizer anaa na sa Parian Police Station samtang si Andrie gitanggong sa Carbon Police Station. / JDG