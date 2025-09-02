2 ka ‘libakera’ gitiunan, suspek sikop

Wala kaagwanta sa giingong sige og panglibak hinungdan nga napungot ang 35-anyos nga lalaki ug gipangtiunan ang iyang iyaan ug ig-agaw nga babaye gamit ang toy gun nga replica sa tinuod nga armas.
Ang insidente nahitabo niadtong ala 1:30 sa hapon, Lunes Septiyembre 1, 2025, sa Upper Sario Sr. San Roque, Barangay Bulacao, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si Stanly, nabilanggo na kaniadto, gitanggong sa Inayawan Police Station 7 Cebu City Police Office (CCPO) ug mag-atubang og kasong kalapasan sa RA. 10596 Grave threat.
Si Stanly gireklamo sa iyang 69-anyos nga iyaan ug 40-anyos nga ig-agaw nga gitago sa pangalan nga Ana nga silingan ra sab sa suspek.
Dali nga nakapangayo og police assistance ang mga biktima sa mga nag-roving nga polis hinungdan nga nadakpan si Stanly nga naatlan nga nagbitbit sa maong toy gun.
Giingong gipanabi siya nga kawatan ug adik.
“Plastik kaayo ni sila ba kanang maingon nato nga maayo lang sa atubangan. Unya inig talikod nimo lain na'ng estorya batok kanako libakon ko, marites kayo,” matod pa ni Stanly
Samtang si Police Master Sgt. Alfredo Macabudbud, Jr., imbestigador Inayawan Police Station nibutyag nga naila nga badlungon sa lugar ug nagumon sa ilegal drugas ang dinakpan. / GPL