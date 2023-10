2 ka lote sa Kapitolyo naigo sa CBRT, bayran

Ang Probinsiya sa Sugbo nga niangkon nga tag-iya sa pipila ka mga lote nga gamiton alang sa bus station sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project sa Cebu City, naghangyo sa Department of Transportation (DOTr) sa paghatag og “just compensation.”

Si Gobernador Gwendolyn Garcia nisulti niini kang engineer Norvin Imbong atol sa ilang tigom sa Kapitolyo niadtong Miyerkules, Oktubre 18, 2023, matod sa taho sa online news portal sa Probinsiya nga Sugbo News.

Niadtong Pebrero 2023, si Garcia nidemanda sa DOTr nga mohatag og “just compensation,” tungod kay ang CBRT project nisulod sa daghang mga lote nga gipanag-iya sa kagamhanang probinsiyal.

Sa post sa Sugbo News, ang opisyal nga Facebook page sa Kapitolyo sa Probinsiya sa Sugbo, kini nagkanayon nga labing menos duha ka mga lote nga gamiton isip bus station alang sa CBRT project, usa duol sa Fuente Osmeña Circle ug lain atubangan sa Capitol Building, ang nisulod sa lote nga gipanag-iya sa Provincial Government.

Matod niini nga pormal nga isumite sa kagamhanang probinsiyal ang ilang mga claim sa mga lote nga gigamit isip bus station sa hapit na mahuman nga Bus Rapid Transit project sa dakbayan sa Sugbo.

“Portions of some Capitol-owned properties along Osmeña Boulevard, designated as road lots, are now being developed to build the bus stations,” matod sa Sugbo News.

Niadtong Hulyo, ang SunStar Cebu nitaho nga si Garcia niinsister nga ang Kapitolyo adunay katungod nga mangayo og bayad gikan sa Department of Public Works and Highways (DPWH 7) sa paggamit sa ilang propyedad.

Ang project manager sa CBRT nga si Norvin Imbong nitug-an sa SunStar Cebu sa Huwebes, Oktubre 19, 2023, nga ang DOTr maoy usa ug andam mohatag og makiangayon nga bayad sa duha ka mga lote nga gipanag-iya sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Osmeña Boulevard.

“Sa pagkakaron kami ang ilang gikasabot jud nga kini maoy dili (sa just compensation) kay kami man ang mogamit sa yuta sa pag-abot (bus) station...DOTr mo (hatag) compensation ni Gov,” matod ni Imbong.

Matod niya nga wala pa’y pinal nga numero kon pila ang ilang kinahanglan nga ibayad sa gobyerno sa probinsya, tungod kay kinahanglan pa nga kwentahon sa naulahi ang lugar nga nasakup sa istasyon sa bus aron makuha ang kantidad.