2 ka LPA mohulma, Valentine’s Day uwanon

Posibleng duna’y duha ka low-pressure area (LPA) nga maporma duol sa nasod sa mga adlaw sa dili pa ang Valentine’s weekend.
Kini sumala sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa).
Sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast nga gi-post sa website sa Pagasa niining Miyerkules, Pebrero 11, 2026, gipakita sa weather bureau ang posibilidad sa pagporma sa mga LPA sa mga adlaw paingon sa Pebrero 17, 2026.
Hinuon, giklaro ni Ana Dumdum, weather specialist sa Pagasa-Visayas, sa interbyu nga kini nga mga sistema wala pa maporma ug kabahin pa lang sa mga projection model.
“Projection forecast pa lang na. Naay possible circulation, but karon na analysis less pa siya mo-develop ,” matod ni Dumdum.
Base sa forecast, ang posibleng LPA maporma sa duol sa habagatang bahin sa Palawan ug sa sidlakang utlanan sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Bisan pa niini, gipahibalo sa Pagasa nga gamay ra ang posibilidad nga kining mga weather disturbance mahimong bagyo.
Alang niining semanaha hangtod sa Pebrero 17, matod ni Dumdum nga nagpabiling gamay ang tsansa nga duna’y maporma o mosulod nga bagyo sa PAR.
Nagpadayon ang weather bureau sa pag-monitor sa sitwasyon ug nagpahimangno sa publiko nga magpabiling updated pinaagi sa mga opisyal nga bulletin alang sa bisan unsang mahinungdanong kausaban sa forecast. / DPC