2 ka macho dancer nadakpan sa PDEA

Sikop ang duha ka “macho dancer” human makuhai og mga disposable vape cartridges nga dunay sagol nga marijuana ug uban pang matang sa ilegal nga drugas atol sa buy-bust niadtong Lunes sa gabii, Marso 9, 2026.
Ang operasyon gipahigayon sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ug Mabolo Police Station 4 sa Edgar Cokaliong Street, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo, sa alas 10:20 sa gabii.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang mga suspek nga sila si alyas JL, 29, ang target sa operasyon ug alyas Jhun, 22, parehong macho dancer sa usa ka bar ug residente sa Sityo Ponce I, Barangay Carreta.
Narekober gikan sa mga suspek ang upat ka disposable vape cartridges nga dunay sulod nga Tetrahydrocannabinol (THC) o marijuana oil nga motimbang og 125 gramos ug mobalor og P25,000, duha ka pakete sa gituohang shabu nga motimbang og 7 gramos nga dunay balor nga P47,600, party drugs nga mobalor og P3,400. / AYB