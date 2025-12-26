2 ka magsuon gipusil-patay atol sa Pasko

Patay ang duha ka magsuon sa inahan human ni pamusila sa ilang silingan nga usa ka ex-convict sa sulod sa ilang balay sa Sityo Buwaran, Barangay Sawang Calero, dakbayan sa Sugbo alas 7:58 sa buntag atol sa adlaw sa pasko, Disyembre 25, 2025.
Ang mga biktima nga patay na nga niabot sa Cebu City Medical Center (CCMC) mao silang Melber Alicabo, 40, ug ang manghud niini nga si Romel Fernandez, 36, pulos nagpuyo sa maong dapit.
Sa imbestigasyon sa Sawang Calero Police Station, nasayran nga samtang naa sa sulod sa balay ang mga biktima kalit lang nisulod ang suspek nga si Aljun Espina alyas Kulot, 56, uban sa iyang pag-umangkon ug dayong pamusil sa duha gamit ang kalibre 45 nga pistola.
Human sa hitabo yano lang nga misibat ang suspek samtang ang mga biktima dali nga gidala sa CCMC sa mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office apan gideklara sila nga dead on arrival.
Milusad gilayon og manhunt operation ang Sawang Police Station human nga ang usa sa mga saksi nga kaipon sa suspek mitug-an kun asa kini nitago ug ila kining nadakpan upat ka oras ang milabay human sa insidente didto sa balay sa igsuon niini sa Barangay Ermita. Nakuha usab ang armas nga gigamit sa krimen.
Samtang padayon nga gipangita ang kauban niini nga pag-umangkon nga nagsilbi nga lookout.
"Kining uncle mao gyud ni ang gunman siya mismo ang nipusil kuyog niya ang iyang pag-umangkon, during the arrest sa balay sa iyang brother together with the firearm," matud ni Ylanan.
Giingon nga dumot ang motibo sa krimen sanglit usa sa mga biktima ang gitudlo nga nagpusil sa igsuon sa suspek 15 ka tuig na ang nakalabay apan wala kini maigo.
Una na nga nadakpan si Espina sa kaso sa illegal nga drugas ug nabalhog sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) ug mibahad kini nga kung makagawas patyon niya ang magsuon.
Niadto lang miaging bulan nakagawas sa CPDRC si Espina ug nagpunay na kinig pangita sa magsuon sigun sa iyang mga silingan. Giangkon sa suspek ang krimen.
"Gagmay pa ang among igsuon anang awaya kay gipusil man niya akong igsuon maygani wala mamatay, bawos rani amoa nila," matud ni Espina.
Tungod sa dali nga kasulbaran sa maong krimen, gidayeg ni Ylanan ang kapulisan sa Sawang Calero Police Station ug nisaad kini nga dunay pasidungog nga ihatag ang CCPO alang kanila.
Kasong double murder ang ipasaka nga kaso batok sa suspek samtang ipaubos nila sa ballistic examination ang armas nga gigamit sa krimen aron pagsuta kung wala ba kini malambigit sa laing mga kaso sa pagpamusil. / AYB