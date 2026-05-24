2 ka magsuon patay human multicab mibangga sa balay

Patay ang duha ka managsuon samtang duha ka laing mga babaye ang naangol human ang ilang gisakyan nga multicab mibangga sa usa ka panimalay sa national highway, Barangay Dakit, lungsod sa Badian, alas 3:18 sa hapon, Dominggo, Mayo 24, 2026.
Giila ang mga nakalas nga sila si Arturo Aranda, 64, minyo, kinsa mao ang drayber sa multicab ug residente sa Barangay Tubod, Barili, ug ang iyang manghod nga si Andres Aranda, 56, adunay kapuyo nga taga Tuburan. Sila gideklarar nga dead on arrival sa tambalanan sa lungsod sa Barili.
Samtang daling gidala sa tambalanan tungod sa mga naangkong angol sila si Vergita Aranda, 60, taga Barangay Tubod, ug Roselyn Arcillas, 48, taga Tuburan.
Base sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, ang mga biktima padulong na unta mopauli gikan sa Barangay Mayana, Barili.
Apan pag-abot sa maong dapit, kalit lang nga nawad-an og brake ang multicab.
Tugod niini, nawad-an og kontrol sa manobela si Arturo hinungdan nga mideretso kini og bangga sa usa ka panimalay sa daplin sa karsada.
Gumikan sa kakusog sa impact, grabeng samad sa lawas ang naangkon sa managsuon nga miresulta sa ilang kamatayon.
Sa kasamtangan, anaa na sa luwas nga kahimtang ang duha ka mga babaye nga naangol. / GPL