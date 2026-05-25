2 ka Malaysian nat'ls. naapil sa natabunan sa nahunlak nga bldg.

Duha ka mga Malaysian ang naapektuhan sa pagkahunlak sa padayon pa nga gitukod nga edipisyo sa Angeles City niadtong kadlawon sa Dominggo, Marso 24, 2026, base sa kompirmasyon sa Embahada sa Malaysia sa Manila.
Matod sa embahada, usa sa duha ka Malaysian ang kompirmado nga naluwas sigon sa lokal nga mga awtoridad, samtang padayon pa nga gipangita ang ikaduha nga Malaysian.
“The Embassy is in close communication with local authorities to monitor the well-being of the citizen who is safe and to verify the status and whereabouts of the remaining national,” pamahayag sa embahada.
Dugang pa, “all necessary efforts are being made to locate and establish contact with the next of kin of both individuals.”
Ang Malaysian Embassy ang nipaabot sab sa ilang pahasubo sa nahitabo, ilabi na sa mga pamilya nga apektado sa maong hitabo. / PNA