2 ka managhigala dakpan sa pagpangawat og sapatos

Napakyas ang duha ka managhigala nga mabaligya ang mga sapatos nga giingong ilang gikawat gikan sa usa ka panimalay sa Purok Mercadians, Barangay Central Poblacion, Siyudad sa Naga niadtong Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
Ang mga suspek giila nga silang alyas Karl, 37 anyos, molupyo sa Purok Calachuchi, Barangay Tuyan, ug alyas Kevin, 37 anyos, nga taga Purok Mercadians, Barangay Central Poblacion.
Subay sa imbestigasyon sa Naga City Police Station, personal nga nidangop sa ilang buhatan ang biktima human nakita sa CCTV camera ang pagpanguha sa mga suspek.
Matod sa biktima, nadiskobrehan nila nga nawala ang tulo ka paresan sa iyang mga sapatos hinungdan nga ilaha dayong gitan-aw ang rekord sa CCTV.
Didto klarong nakita ang pagpanguha ni Karl sa mga sapatos nga gisulod sa eco-bag.
Dihang gipangutana sa kapulisan, niangkon si Karl nga samtang nagpaabot siya sa iyang amahan sa maong dapit, gipahimuslan niya ang higayon ug gipangkuha ang mga sapatos sa biktima.
Dugang ni Karl, iyang gihatag ang mga kinuha nga sapatos sa iyang amigo nga si Kevin.
Tungod niini, daling gisubay sa kapulisan si Kevin ug ila kining naabtan sa iyang panimalay ug didto nakuha pagbalik ang tanang sapatos.
Gitanggong na sa Naga City Police Station ang mga suspek ug gipasakaan na og kasong pagpangawat. / JDG