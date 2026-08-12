2 ka menor de edad gi-rescue human nasakmitan og shabu

Duha ka menor de edad ang na-rescue sa kapulisan human nasakpan nga naghupot og gituohang shabu sa managlahing operasyon sa Barangay Tejero, Cebu City, niadtong Martes sa kaadlawon, Agusto 12, 2026.
Unang na-rescue sa kapulisan sa Waterfront Police Station 3 si alyas Melo, 16, estudyante, molupyo sa maong barangay. Nasakpan siya pasado alas 12:50 sa kaadlawon sa Sityo Looban samtang nagpahigayon og operasyon ang mga polis batok sa ilegal nga kalihukan.
Nakuha gikan kaniya ang duha ka gagmay nga pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 0.06 gramos, nga gibanabanang kantidad og P408.
Human sa usa ka oras, ala 1:55 sa kaadlawon, na-rescue sab sa Sityo Daclan ang 15-anyos nga si alyas Uchi, usa sab ka estudyante.
Nakuha gikan kaniya ang tulo ka pakete sa gituohang shabu nga nitimbang og 0.10 gramos, nga gibanabanang kantidad og P680.
Matod sa kapulisan, unang higayon pa nga nalambigit sa maong kalapasan ang duha ka menor.
Gitugyan na sila sa Women and Children Protection Desk (WCPD) samtang ang mga nakuhang ebidensya gidala sa Regional Forensic Unit 7 alang sa laboratory examination. /ABC