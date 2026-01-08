2 ka menor de edad naluwas sa dihang drug den gironda

Duha ka drug den sa managlahing dapit sa Dakbayan sa Sugbo ang dungan nga gironda sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 niadtong Miyerkules, Enero 7, 2026.
Ang operasyon niresulta sa pagkasikop sa 10 ka tawo ug pagluwas sa duha ka menor de edad. Sa operasyon sa Sityo San Jose, Barangay Sambag 1 sa alas 5:50 sa hapon, gironda ang drug den nga gidumala ni alyas Gasya, 51, uban sa iyang bata-bata nga si alyas Peejey, 30.
Lima ka tawo ang naatlan nga naghingos og shabu sa sulod nga silang alyas Christian, Louie, Glenn, Jessa, ug Henry.
Duha ka minor nagpanuigon og 12 ug 16 anyos ang nakuha sa mga awtoridad ug gidala sa Cebu City Social Welfare and Development Office (CSWDO).
Nasakmit sa kapulisan ang 8 gramos nga shabu, kantidad og P54,400 ug mga drug paraphernalia. Ang maong drug den gi-monitor sulod sa duha ka semana human madawat ang taho gikan sa publiko.
2. Barangay Labangon (Alas 2:22 sa Hapon)
Gironda usab sa PDEA ang usa ka drug den sa Sityo Pablo, Barangay Labangon sa alas 2:22 sa hapon nga gidumala ni alyas Alvin, 45.
Lakip sa nasikop ang duha ka construction worker nga silang alyas Tereso ug Jaime.
Nakuha nga ebidensya ang 10 ka gramos nga shabu kantidad og P68,000.
Sukad pa niadtong Oktubre 2025 ang pag-monitor sa kapulisan sa maong drug den.
Gibanabana nga makabaligya ang suspek og 35 gramos nga shabu matag semana.
Ang mga suspek anaa na sa kustodiya sa PDEA 7 sa Barangay Lahug. / AYB