2 ka menor de edad patay human nabangga sa bus

Patay ang menor de edad nga drayber sa motorsiklo ug ang angkas niini nga usa sab ka menor human sila nabangga sa gikasugat nga bus sa Purok 7, Barangay West Poblacion, Lungsod sa Garcia-Hernandez, Lalawigan sa Bohol alas 12:03 sa udto, Dominggo, Septiyembre 20, 2026.
Ang drayber sa motor ug ang angkas pulos nag-edad og 15-anyos og nagpuyo sa nahisgutang lungsod.
Sumala sa inisyal nga imbestigasyon sa Garcia-Hernandez Municipal Police Station, sakay ang duha ka biktima sa Skygo nga motorsiklo paingon sa Lungsod sa Jagna dihang ni-overtake sila sa usa ka kusog nga nagpadagan nga pickup sa Purok 7. Apan samtang nag-overtake sila, nasugatan nila ang Southern Star Bus nga niresulta sa ilang pagkabangga.
Tungod sa kakusog sa impak, nalagpot ang duha ug nakaangkon og dakong kadaot sa lawas ug ulo.
Dali nga nangabot ang mga emergency personnel sa Lungsod sa Garcia-Hernandez diin gideklara silang dead on the spot ni Dr. Enriquito Acenas, ang Municipal Health Officer sa lungsod.
Ang drayber sa Southern Star Bus nga si Candelario Salmasan, 40, taga Purok 2, Barangay Loctob, Lungsod sa Valencia, Bohol naa na sa kustodiya sa kapulisan ug giandam na ang kasong Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide and Damage to Property. / AYB