2 ka menor nangawat og motorsiklo, nasikop

Gibalhog sa Malubog Police Station ang 16-anyos nga lalaki human nangawat og motorsiklo sa Lower Malubog, Barangay Malubog, bukirang dapit sa Dakbayan sa Sugbo, alas 10:40 sa gabii, Sabado, Oktubre 4, 2025.
Ang gidakop mao si alyas Carl, taga Sitio Kamandagan, Barangay Sirao, Dakbayan sa Sugbo. Nakaikyas ang kauban niini nga 14 anyos nga taga Sitio Pung-ol, Barangay Sibugay.
Sa imbestigasyon sa Malubog Police Station, nasuta nga samtang gi-parking ang Rusi nga motorsiklo sa duol sa uma sa mga biktima pasado alas 5:00 sa hapon, Sabado, Oktobre 4, kalit lang kini nga nawala.
Dunay nakahatag og impormasyon nga ang maong motorsiklo gikuha sa duha ka mga batan-on, kinsa pulos dali nga nailhan. Dali nga ni-report sa kapulisan ang tag-iya sa motorsiklo nga si Malen Rabasano Ngojo, 38, uban sa bana niini nga si Jomar, 40, taga Sitio Hamtik, Barangay Babag.
Pipila ka mga oras ang nakalabay, nakadawat og impormasyon ang magtiayon nga ang ilang motor nga gikawat nasigpatan sa Sitio Lower Malubog.
Sa ilang pagsusi, ila kining naabtan ug nasikop si Carl apan nakadagan ang kauban niini.
Gi-turnover sa kapulisan ang maong menor de edad sa Women and Children Protection Desk ug gitakdang pasakaan kini og kasong pagpangawat. / AYB