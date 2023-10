2 ka mga barangay sa Sugbo sa mall mobotar

Duha ka mga barangay sa Sugbo ang gipili sa Commission on Elections (Comelec) nga mahimong apil sa pilot nga programa sa pagpahigayon og actual voting sulod sa malls sa Barangay and Sangguniang Barangay Elections (BSKE) sa Oktubre 30, 2023.

Si Atty. Lionel Castillano, acting regional director sa Comelec 7, nipahibalo nga adunay napili nga voting precincts gikan sa Barangay Pitogo, lungsod sa Consolacion ug Barangay Parian sa dakbayan sa Sugbo, kansang registered voters adto sulod sa malls pabotaron.

“Security plans are already in place. Ang ginabuhat namo karon nag conduct mi og voters information drive didto pod sa Parian ug Pitogo to inform the people nga kani sila maoy magbotar didto sa Robinson’s Galeria kay sa Parian. Lima ra man ka clustered precincts. Naa ra gihapoy mabilin sa mga eskwelahan,” matod ni Castillano sa Oktubre 18, 2023.

“Amo unang testingan ang feasibility of using the malls,” dugang niya.

Matod ni Castillano nga nakapahigayon na og simulation sa mga mall sa unang semana sa Oktubre sa SM Consolacion sa naasoy’ng lungsod ug Robinsons Galleria sa North Reclamation Area (NRA), dakbayan sa Sugbo aron pagsusi sa mga kakuwang.

Adunay lima ka clustered precincts gikan sa Pitogo ug laing lima usab ka mga presinto alang sa Parian nga maoy gipili nga mopahigayon og piniliay sulod sa mall.

Nakadesisyon ang Comelec nga ipadayon ang pagpahigayon og piniliay sulod sa malls sanglit kabahin usab kini sa tinguha sa buhatan nga mahatagan og mas hapsay ug mas hamugaway nga kasinatian ang mga botante.