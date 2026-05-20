2 ka mga bata na-trap sud sa awto

Human sa tulo ka adlaw nga na-missing ang duha ka 7 anyos nga lalaki, patay nang napalgan sud sa abandonadong sakyanan niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026 sa Purok Yoso, Barangay Tuyan, Dakbayan sa Naga.
Ang mga bata giila nga sila si; Reymart Conag, taga Purok Hagonoy ug Jheff Xian Abellar, taga Purok Kardaba, sa maong barangay.
Base sa inisyal nga imbestigasyon, wala maka-uli si Conag ug Abellar sa ilang balay sukad niadtong Dominggo, Mayo 17.
Hinungdan nga gi-report sa mga ginikanan ang pagkawala sa duha ka menor de edad ngadto sa Naga Police Station.
Gisubay sa imbestigador ang katapusa’ng dapit diin nakita sa CCTV footage ang duha ka mga higala nga bata nga katapusang nakit-ang buhi didto nipaingon sa abandonado nga sakyanan.
Gisubay ang nahimutangan sa maong abandonado nga awto sa dihang giduol sa mga polis nanglisbo ang baho sa maong dapit.
Giabli ang kolor gray nga Kia Picanto didto sa sulod ang duha ka bata kansang lawas nagsugod na og kadugta.
Gipalubong gilayon sa kabanay ang mga patay.
Sa sayo pa, ang mga residente nakamatngon na sa baho ug nagtuo nga adunay patay nga hayop. Gihulagway nga dili mamatikdan kon adunay sud sa sakyanan tungod kay tinted ang windshield.
Matud ni Jhesa Abellar, inahan ni Jheff, nga katapusang panag-istorya niya sa iyang anak niadtong Dominggo diin iyaha kini unta nga gipakatulog human sa ilang paniudto, apan wala na siya nakamatikod nga nilaag uban ni Reymart
Nasayran nga suod na nga maghigala ang duha ug naandan nga magkuyog nga manglaag.
Samatang si Bernadette Conag, inahan ni Reymart misaysay sab nga wala sab nanaghid ang iyang anak ug nagtuo siya nga gaduwa ra kini sa duol.
Ang mga ginikanan kombinsido nga way ‘foul play’ ang kamatayon sa sa ilang mga anak ug disgrasya ang nahitabo nga lock sulod sa sakyanan. /