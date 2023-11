2 ka mga dalan ang buksan; sumpay sa CSCR, N. Bacalso

Aron mapalambo ang kahimtang sa trapiko, giplano ang pag-abli sa labing menos duha ka mga karsada nga magdugtong sa Cebu South Coastal Road (CSCR) ngadto sa Natalio Bacalso Avenue, nga adunay kinatibuk-ang budget nga P4.8 bilyunes nga walay gasto ang Cebu City Government.

Si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, niingon sa interbyo sa Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023, nga sa upat ka mga dalan nga gikonsiderar nga connector road, duha lang ang gikonsiderar nga feasible, usa sa dalan Cabreros ug ang usa sa Gabuya Street, tungod kay kini mga cost efficient ug accessible.

“We badly needed these connector roads, currently the one that connects SRP (South Road Property) to Cebu City is only the Mambaling...it. is really important for us that we can have more of these,” matod ni Guardo.

Matod ni Guardo nga ang gibana-banang gasto sa proyekto alang sa Cabreros Street mokabat sa P2.117 bilyunes ug P2.716 bilyunes alang sa Gabuya Street, nga pundohan sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Bisan pa, bahin sa paagi sa pagpalit, ang DPWH naghunahuna pa kon ipadayon ba ang regular nga pundo sa imprastraktura o pinaagi sa Official Development Assistance (OBA), nga usa ka kasabutan nga pundohan sa mga langyaw.

Siya niingon nga ang duha ka mga dalan adunay 30 metros nga gilapdon, nga adunay tulo ka mga lane sa matag kilid, ug moabot ngadto sa lima ka kilometro ang gitas-on.

Matod niya nga ang 30 metros nga gilapdon nga karsada giandam na alang sa Cebu Bus Rapid Transit designated lanes, partikular na sa Gabuya Street connector road.

“Included diha daan ang alignment for BRT, mao gi six lanes na siya daan para naa nay provision para sa dedicated lanes,” matod ni Guardo.

Matod niya nga ang nahabiling duha ka lanes, sa higayon nga ma-incorporate na ang BRT lanes, igahin na sa pribado ug pampubliko nga mga sakyanan.

Matod ni Guardo, ang Cab­re­ros Street connector road magdugtong sa F. Llamas Street ngadto sa SRP back road duol sa SM Seaside, moagi ibabaw sa Mambaling underpass.

Sa laing bahin, siya nidugang ang Gabuya Street connector road magsumpay sa Cogon Pardo ngadto sa El Pardo road sa CSCR.

Sa dihang gipangutana kon pila ka mga privately-owned structures ang maapektuhan sa mga proyekto, si Guardo niingon nga ang DPWH anaa sa proseso sa pag-ila sa gidaghanon sa privately-owned structures nga apektado sa mga proyekto, lakip na ang mga informal settlers.