2 ka mga driver sa ‘road rage’ gipasuwat, gipatawag sa LTO

Nailhan na sa Land Transportation Office (LTO) Region 7 ang duha ka mga drayber nga nalambigit sa giingong road rage sa Barangay Tabok, Mandaue City, ug niisyu na kanila og show-cause order.

Ang ahensya nagpagawas sa mga mando kaniadtong Biyernes, Nobiyembre 3, 2023.

Sa nalatid sa kamanduan, ang LTO mimando sa duha ka mga drayber, apil na ang representante sa kompaniya sa trak, nga moatubang sa buhatan sa LTO-7 karong Miyerkules, Nobiyembre 8, ug mosumiter og sinulat nga katin-awan kon nganong dili sila angay nga pasakaan og kasong administratiba ug dili angay bawion ang mga lisensya sa pagmaneho.

“Failure to appear and file the required written comment/explanation in the above-stated date shall be construed as a waiver of both your rights to be heard and contravene the allegations against you leaving this office to resolve the case based on the available evidence on hand,” matod sa mando.

Matod sa kamanduan nga posibleng nakalapas ang duha sa Republic Act (RA) 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code Rules.

Gisulayan pa sa SunStar Cebu nga makontak ang mga nalambigit nga drayber, samtang nagpaabot sa ilang komento.

Sa makita sa viral video nga gi-upload sa Facebook Page sa SunStar Cebu niadtong Martes, Oktubre 31, usa ka delivery truck ug usa ka puti nga hatchback ang makita, kansang mga drayber nagmaneho nga mapasagaron sa karsada sa Brgy. Basak.

Ang delivery truck, ilabina, nakita nga nagliko-liko sa mga lane, aron di makalusot ang awto.

Ubos sa RA 4136, ang reckless driving adunay multa nga P2,000 sa unang kalapasan, P3,000 ug tulo ka buwan nga suspension sa driver’s license sa ikaduhang kalapasan, ug P10,000 ug unom ka buwan nga suspensiyon o revocation sa lisensya.