2 ka mga drug den sa San Fran nabungkag

Duha ka mga drug den nga nahimutang sa lungsod sa San Francisco, mga isla sa Camotes, probinsya sa Sugbo gironda sa kapulisan ug Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Biyernes sa Pebrero 2, 2024 nga niresulta sa pagkasikop sa siyam ka mga tawo.

Ang lungsod usa sa mga gideklarar nga drug cleared municipality sa Sugbo.

Ang mga operatiba sa PDEA Cebu Provincial Office uban sa kapulisan sa San Francisco ug 82nd IB 3ID Delta Company sa Philippine Army nilusad og buy bust sa unang drug den nga nahimutang sa Barangay Southern Poblacion alas 5:22 sa hapon nga niresulta sa pagka sikop sa unom ka mga tawo.

Lakip sa nadakpan ang drug den maintainer nga si Joed Balicastro, 36, ug ang laing lima nga naatlan nga nanuyop nga silang Salito Del Corro, 33, construction worker; Jerwel Loon, 46, construction worker; Mark Tampus, 40, Gerich Maorillo Bacante, 36, ug Medardo Estrera, 29, pulos nagpuyo sa maong lungsod.

Nasakmit sa mga operatiba ang pito ka mga pakete sa gituohang shabu nga dunay gibug-aton nga 50 gramos nga mobalor og P340,000 ug mga drug paraphernalia.

Nianang mga alas 7:30 sa gabii, laing drug den ang gibungkag sa pagpangulo sa San Francisco Municipal police station sa Barangay San Isidro sa maong lungsod nga niresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tawo.

Ang mga nadakpan giila nga silang Jomar Estrera, 39, panday ug mao usab ang nagpadagan sa balay suyopanan; lakip na silang Roy Albaracin, 33; ug Jitlee Regis, 30.

Moabot sa napulo ka pakete sa gituohang shabu ang nasakmit sa mga operatiba nga dunay timbang nga 30 gramos nga dunay estimated market value nga P204,000.

Ang tibuok lungsod sa San Francisco gideklarar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Program nga drug cleared municipality niadtong Mayo 2022.

Apan matod ni PDEA-7 Regional Director Emerson Margate, sa usa ka press statament, nga bisan gi deklarar nga drug cleared ang usa ka lungsod wala magpasabot nga mawagtang na ang ilang status nga drug cleared.

“Even after a barangay, municipality, or city is declared as drug-cleared, monitoring and validation of reported illegal drug activities must still be undertaken as it is a crucial part of the drug-clearing process to ensure that the LGU is able to maintain its status,” matod ni Margate.

Dugang ni Margate nga ang pagbungkag sa drug den sa San Francisco nahimo tungod sa kamabinantayon sa Local Government Unit aron pag siguro nga mahatagan dayon og dinalian nga kasulbaran ang pagkuyanap sa ilegal nga drugas.

Ang mga suspek pasakaan og mga kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.