2 ka mga katabang nasakpan sa ilang amo nga nangawat

Duha ka mga katabang ang nasakpan nga nangawat sa ilang mga amo sa managlahing insidente nga nahitabo sa Minglanilla ug Talisay City. Ang mga krimen nakuhaan sa CCTV camera.
Sa Oktubre 8, 2025, sa Sityo Camansili Villa Anecita Subdivision, Upper Linao, Minglanilla, usa ka Architect Engineer ang mireklamo nga gikawatan siya sa iyang katabang nga si alyas Elena, 50 anyos.
Si Elena gitumbok nga maoy responsable sa pagkuha sa kapin sa P100,000 nga kwarta nga naa sa usa ka kahon.
Sumala sa imbestigasyon, nadiskubrehan sa biktima nga nawala ang kahon nga dunay kuwarta sa iyang sakyanan mga alas 7:30 sa buntag. Sa pagtan-aw sa CCTV footage sa silingan, nakita nga si Elena ang nagkuha sa kahon ug gihatag ngadto sa iyang kakunsabo nga si alyas Alan, kinsa nagpaabot sa gawas sa subdivision. Si Elena giturn-over sa iyang amo sa kapulisan, samtang si Alan padayon pa nga gipangita.
Sa laing bahin, sa Oktubre 2, 2025, sa Unit 198 Senna St., Sitio Serenis South Brgy. Mohon, Talisay City, usa usab ka katabang nga si alyas Baby, 39 anyos, lumad nga taga Negros Oriental, ang nasakpan nga nangawat og gold wedding ring nga nagkantidad og P30,000.
Nasakpan si Baby pinaagi sa CCTV footage nga nagkuha sa singsing nga gibutang duol sa TV. Miangkon ang suspek sa iyang salaod ug nagkanayon nga nadala lang siya sa higayon tungod sa sakit sa iyang anak, ug nakonsensya siya human niya gikuha ang singsing. Giuli ra pud niya ang singsing dihang gipangita na sa iyang amo.
Si Baby giturn-over sa iyang amo sa kapulisan ug nipadayag sa iyang pagmahay sa iyang nabuhat.
Ang duha ka mga suspek nagtingkagol na sa bilangguan ug mag-atubang og kasong Qualified Theft.
Ang paggamit sa CCTV footage nakatabang og dako sa pagresolba sa mga kaso sa pagpangawat. / JDG