2 ka mga lingkuranan sa MCWD board ‘bakante’

Ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) Board of Directors pinangulohan sa chairman niini nga si Jose Daluz III nideklarar nga bakante ang duha ka board seats, human sa giingong deklarasyon sa mga abogado nga sila si Earl Bonachita ug Danilo Ortiz nga di na motambong sa umaabot nga mga tigom sa board nga gipangulohan ni Daluz.

Ang desisyon gihimo atol sa board meeting niadtong Huwebes, Disyembre 21, 2023, nga gipangulohan sa vice chair sa board nga si Miguelito Pato.

Sa gipadalang pamahayag sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, si Daluz maoy ni-move aron ideklarar nga bakante ang duha ka mga puwesto. “The civic and education sectors are disenfranchised and essentially deprived of representation in the MCWD Board,” matod ni Daluz atol sa discussion.

Si Ortiz maoy nagrepresentar sa civic sector, samtang si Bonachita maoy nagrepresentar sa education sector.

Gimanduan usab si Board secretary Jodelyn May Seno nga sugdan na ang pagpangayo og di mominos 10 ka nominees gikan sa ilang tagsa-tagsa ka sektor sulod sa service area sa MCWD. Gipaabot nga ipresentar sa kalihim ang listahan sa mga nominado ngadto sa board karong Enero 8, 2024.

Isumiter na unya ang listahan ngadto kang Cebu City Mayor Michael Rama alang sa pagtudlo og bag-ong mga miyembro nga mohulip nilang Ortiz ug Bonachita.

Sila si Ortiz ug Bonachita milingkod sa katungdanan niadtong Enero ning tuiga, nipuli sa mga abogado nga sila Manolette Dinsay ug Frank Malilong Jr., kansang termino natapos niadtong Disyembre 2022.

Ang mga termino nila ni Ortiz ug Bonachita matapos unta unya pa sa Disyembre 2028.

Niadtong Nobyembre 20, ang board nipadala og show cause order ngadto kang Ortiz ug Bonachita, nga nagkuwestiyon kon nganong walay aksyong pagdisiplina ang angay buhaton batok kanila tungod sa pagkapakyas sa pagtambong sa mga miting ug sa pagtambong ug pagpahigayon og “dili awtorisado” nga mga miting niadtong Nob. 7 ug Nob. 17 “uban sa ubang mga indibidwal.”

Sa hiniusang pamahayag nga pinetsahan og Disyembre 4 nga nakuha sa SunStar Cebu, sila si Bonachita ug Ortiz miklaro nga wala na nila giila ang board ni Daluz nga lehitimo’ng MCWD board. Kini, pasabot nila, maoy nag-unang rason sa ilang pagkawala sa mga board meeting nga gipangulohan ni Daluz.

“After the issuance of Mayor Rama’s order on October 31, 2023, we recused ourselves from your Board and attended the meetings of what we believe to be the new and legitimate Board chaired by General Melquiades Feliciano,” matod sa ilang tubag ngadto kang Daluz.

Si Rama nitudlo kang Feliciano, abogado Aristotle Batuhan, ug Nelson Yuvallos isip bag-ong mga sakop sa MCWD board, hulip kanila ni Daluz, Pato, ug Seno.

‘ILEGAL’

Kon ang chairmanship ni Feliciano ang hisgutan, ang duha ka mga sakop sa MCWD nga gitangtang ni Daluz sa ilang katungdanan magpadayon isip mga sakop sa BOD.

Sa text message sa Sabado, Disyembre 23, 2023, si Feliciano, ang gipaboran nga tsirman ni Cebu City Mayor Michael Rama, niingon nga “illegal” ang aksyon ni Daluz ug “walay statutory basis.”

Dugang ni Feliciano nga ma­kigtagbo siya sa ubang mga sa­kop sa board aron makahimo og resolusyon kalabot sa maong butang. Bisan pa, wala niya gi­tino kon kanus-a kini mahitabo.

Sa Sabado, si Cebu Ci­ty Legal Officer-in-charge man­lalaban Carlo Vincent Gimena niingon usab nga dili balido ug dili tukma ang maong aksyon o pamahayag.