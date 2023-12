2 ka mga show sa SMNI gisuspenso sa MTRCB

Nimando ang Movie and Te­levision Review and Classification Board (MTRCB) og duha ka semana nga preventive suspension sa mga programa sa Sonshine Media Network International (SMNI) nga “Gikan Sa Masa, Para Sa Masa” ug “Laban Kasama ang Bayan” taliwala sa daghang mga reklamo lakip ang paggamit niini sa bastos nga mga pinulongan ug pagsibya sa wala masusi kon tinuod ba ang mga impormasyon.

Ang “Gikan Sa Masa, Para Sa Masa,” usa ka public affairs program nga gidumala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Kingdom of Jesus Christ head Pastor Apollo Quiboloy.

Ang SMNI gipanag-iya sa Swara Sug Media Corporation, ang broadcasting arm sa relihiyusong organisasyon ni Quiboloy.

Sa usa ka pamahayag, ang MTRCB miingon nga nakadawat sila og mga reklamo bahin sa paggamit ni Duterte sa bastos nga pinulongan ilabina sa ilang episode nga gisibya niadtong Oktubre 10 ug Nobiyembre 15, 2023, diin ang kanhi Presidente nipadayag og mga hulga batok kang ACT Teachers party-list Representative France Castro kinsa misaway sa iyang anak nga babaye, Bise Presidente Sara Duterte-Carpio sa sekretong pundo sa Office of the Vice President ug sa Department of Education.

Human sa Oktubre 10 nga yugto, ang MTRCB miingon nga kini mipahimangno sa SMNI nga ang susamang mga insidente kon masubli, dunay mas bug-at nga silot.

Ang MTRCB nagkanayon nga ang SMNI mipasalig sa pag-pre-record ug pagrepaso sa mga episode sa dili pa ipasalida apan nahitabo kini pag-u­sab niadtong Nobiyembre 15.

Ang “Laban Kasama ng Bayan” sa laing bahin gi-host ni kanhi anti-insurgency task force spokesperson Lorraine Badoy ug Jeffrey Celiz nga nangangkong kanhi taas nga opisyal sa New People’s Army.

Sa ilang episode niadtong Nobiyembre 27, gituki ni Badoy ug Celiz ang giingong P1.8 bilyunes nga gigasto ni House Speaker Martin Romualdez alang sa iyang mga biyahe sa abroad.

Sa inquiry sa House of Re­presentatives, si Celiz niangkon nga ang impormasyon gikan sa iyang tinubdan sa Senado wala matino.