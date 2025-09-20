2 ka motor nabungkag, 4 naangol

Wala na mahitsura ang duha ka motorsiklo human kini nagkasungag sa may General Maxilom Avenue Extention, Barangay Carreta, Dakbayan sa Sugbo alas 4:00 pasado sa kaadlawon, Septiyembre 20,2025.
Ang maong disgrasya niresulta sa pagkaangol sa upat ka tawo nga gidala sa tambalanan.
Sa inisyal nga imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit kun TEU, gikataho nga ang duha ka motorisklo nagsubay sa managlahing direksyon.
Nasayran nga ang motor nga NMAX dunay tulo ka sakay nga giingong gikan sa usa ka imnanan sa may uptown area ug padulong sa may pier.
Giingong kusog ang padagan sa NMAX ug nilapas sa pikas lane ug nabanggaan ang AEROX nga motor nga gimaneho sa usa ka 28-anyos nga guwardiya nga padung na mouli.
Tungod sa kakusog sa panagbangga, nangalagpot ang mga nalambigit diin nakaangkon og mga pangos sa ilang kalawasan. / JDG