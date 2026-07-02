2 ka motor nagbangga sa Danao; 1 patay, 1 angol

Usa ka 23-anyos nga lalaki ang namatay human madasmagi sa gikasugat nga motorsiklo samtang padulong mopauli gikan nga nitambong sa kasal sa iyang kauban sa trabaho, alas 1:15 sa kadlawon, Huwebes, Hulyo 2, 2026, sa P.G. Almendras Street, Barangay Poblacion, Dakbayan sa Danao.
Ang biktima nga nagmaneho og Honda Click giila nga si Jen Solomon Gamay, 23, ulitawo, residente sa maong dakbayan.
Nabugtoan siya sa kinabuhi sa tambalanan tungod sa grabeng kadaot sa ulo ug kalawasan.
Naangol sab ang drayber sa nakasugat nga Honda XRM nga si Crescente Gacang Jr., 27, taga Barangay Sabang sa maong siyudad.
Subay sa imbestigasyon ni Police Staff Sgt. Arzie Hill Biatingo sa Danao City Traffic Police, si Gacang gikan sa Lungsod sa Carmen ug kusog nga nagpadagan sa iyang motorsiklo.
Pag-abot sa nahisgutang lugar, wala na siya makakontrolar sa manobela hinungdan nga nilahos sa pikas lane ug nibangga sa biktima. / GPL