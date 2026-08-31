2 ka motor nagbangga sa intersection, 4 angol

Nakaangkon og mga samad ug bun-og ang mga sakay sa duha ka motorsiklo dihang nagbangga sa National Highway sa Barangay Estaca, Lungsod sa Compostela niadtong alas 10:30 sa buntag, Lunes, Agusto 31, 2026.
Ang mga biktima gidala sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Danao mao silang Warlito Sungahid Apuya, drayber sa Honda PCX ug ang angkas niini nga si Mercedita Hoylar Cutanda, 41, pulos taga Purok Mangga 2, Estaca, Compostela.
Lakip sa nalandig sa tambalanan ang drayber sa laing motorsiklo nga si Ranillo Almerez Capuyan Jr., 36, drayber sa Suzuki Smash, ug ang angkas sab nga si Glecerio Mantaba Capuyan nga pulos taga San Antonio, Guinsay, Danao City.
Sa imbestigasyon sa Compostela Municipal Police Station, nagsubay sa managlahi nga direksyon ang duha ka motorsiklo.
Ang Honda PCX ni-signal nga moliko paingon sa wala ug nipahinay kini sa center lane sa karsada ug sa dihang molahos na sa eskina, ang Suzuki Smash nga gimaneho ni Capuyan ang naghaguros ang dagan resulta sa ilang pagkabangga.
Tungod sa kakusog sa impact, ang mga sakay sa duha ka motor pulos nangalagpot. / AYB