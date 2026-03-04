2 ka motor nagsungag 1 patay, 2 angol

Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka 40-anyos human nalambigit sa disgrasya sa dalan sa Sityo Guiwanon, Barangay Poblacion, Lungsod sa Tabuelan niadtong Martes sa buntag, Marso 3, 2026.
Giila ang biktima nga si Cliff Richard Dabon Trazo, 40, residente sa Purok Tugas, Magsaysay, Barangay Tabunok, Tabuelan, ug kawani sa DIY Tuburan Branch. Gideklarar siyang dead on arrival sa Tuburan District Hospital.
Subay sa imbestigasyon sa Tabuelan Municipal Police Station ug sa asoy sa mga saksi, si Trazo nagsakay sa iyang motor paingon sa iyang trabaho sa Tuburan kauban ang angkas nga si Kevin Balazuela, 35.
Sa pikas bahin, ang laing motor nga gimaneho ni Vincent Gequilan, 29, taga Sityo Ilaya, Barangay Putat, sa Tuburan, nagpaingon sab sa Poblacion, Tabuelan.
Pag-abot sa maong dapit nga usa ka blind curve, giingong ni-overtake si Trazo sa laing sakyanan ug wala mabantayi ang nagsingabot nga motor ni Gequilan, hinungdan sa ilang panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, nangalagpot ang duha ka drayber lakip na ang angkas ni Trazo. Dali nga gidala sa tambalanan ang mga biktima, apan wala na maluwas pa si Trazo.
Matod ni Dr. Mohammad Khaiser Sanaani, nakaangkon si Trazo og Traumatic Brain Injury tungod sa grabeng kadaot sa iyang ulo nga maoy hinungdan sa iyang kamatayon. / AYB