2 ka motor nagsungag, drayber pulos namatay

Patay ang duha ka motorista human nagbangga ang ilang mga motorsiklo sa National Road, Barangay Puente, Lungsod sa Carmen niadtong Dominggo sa gabii, Oktubre 11, 2026.
Giila ang mga biktima nga sila si Mark Abayon Awing, 29, habal-habal driver, residente sa Rocky Hills, Barangay Puente, Carmen; ug si Marlon Genon Rabadillo, 34, truck driver, residente sa Portaliza, Lungsod sa Tuburan.
Base sa imbestigasyon sa kapulisan, nagbiyahe ang duha sa managlahing direksyon.
Apan pag-abot sa nahitabuan, gikataho nga nisulod si Rabadillo sa pikas lane ug nabanggaan ang motorsiklo ni Awing.
Tungod sa kakusog sa impak, nalagpot ang duha ka motorista ug nakaangkon og grabeng samad sa nagkadaiyang bahin sa ilang mga lawas.
Gidala silang duha sa Cebu Provincial Hospital sa Danao City alang sa medikal nga pagtagad, apan gideklarar silang patay. / JDG