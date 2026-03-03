2 ka motor nagsungag nalagpot, patay

Nakalas ang duha ka drayber human nagkabangga ang ilang gisakyang mga motor sa National Highway, sa Barangay Panadtaran, Lungsod sa San Fernando alas 3:40 sa kaadlawon, Lunes, Marso 2, 2026.
Giila ang mga biktima nga silang Francisco Manaytay, 19, residente sa Barangay Valladolid, Dakbayan sa Carcar ug Elmer Lacida Canoy, 41, taga Barangay Tonggo, Lungsod sa San Fernando.
Base sa imbestigasyon sa San Fernando Municipal Police Station ug sa nakuha nga footage sa CCTV, nasayran nga nagsubay sa managlahing direksyon ang duha.
Si Manaytay paingon sa north sa Dakbayan sa Sugbo, samtang si Canoy paingon sa south.
Apan sa kalit lang, nibalhin si Canoy sa pikas lane ug ni-counter flow hinungdan nga direktang nasugat ug nabanggaan ang motor ni Manaytay.
Tungod sa kakusog sa impact, pulos nangalagpot ang duha ka rider ug nangabunal ang ilang mga lawas sa sementadong karsada.
Daling gidala ang mga biktima sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Carcar, apan pulos sila gideklara nga dead on arrival ni Dr. Mikhael Jeff Tinio Yamit.
Matod ni Police Major Michael Gingoyon, hepe sa San Fernando Police Station, nga tungod kay pulos nakalas ang mga nalambigit sa maong disgrasya, wala nay mapasakaan og kaso kalabot sa insidente. / AYB