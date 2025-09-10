2 ka motor nagsungag sa dihang nag-abot sa eskina
Naangol ang magtiayon human nagkabangga ang gisakyan nga motorsiklo ngadto sa laing motor nga gidrayban sa usa ka guwardiya alas 5:00 pasado sa buntag sa J. Danis St., Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo.
Sa pakisusi, ang 28-anyos nga si alyas Jon nga nagmaneho sa motor nga Honda Click, padulong unta mohatod sa iyang asawa sa trabahuan samtang ang 47-anyos nga guwardiya nga si alyas Jr. paingon sa Barangay Lahug kay motrabaho.
Apan pag-abot sa dapit, kusog ang padagan ni Jon samtang mao sab ang paggawas ni Jr. sa usa ka eskina sa nahisgutang lugar nga nagkaabot ug nagkabangga gyud ang duha.
Matod ni Jr. nga dihang nigawas siya sa eskina ug padulong na unta siya sa highway, nabantayan niya nga kusog ang dagan ni Jon hinungdan nga nimenor siya apan giingong tungod sa kakalit, nagkasungag gihapon ang ilang mga motor.
Nangapangos ug nangaangol ang magtiayon dihang nangalagpot sila ug dali ra sab nga gidala sa tamba-lanan. / JDG