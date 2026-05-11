2 ka motorista nakalas sa managlahing disgrasya

Duha ka lalaki ang namatay samtang laing duha ka babaye ang naangol sa duha ka managlahing disgrasya sa dalan nga naglambigit og motorsiklo sa Lungsod sa Barili ug Sibonga niadtong Dominggo, Mayo 10, 2026.
Sa Lungsod sa Barili, nakabsan sa kinabuhi ang 22-anyos nga drayber nga si Mark Vincent Cajocson, ulitawo, residente sa Barangay Sta. Ana kinsa giingon nga walay driver’s license.
Gideklarar siyang dead on arrival sa Barili District Hospital human ang gimaneho niining motorsiklo nasarasay ug nibangga sa puthaw nga kural sa National Road, Barangay Minolos, pasado alas 4:00 sa kadlawon. Naangol sab ang iyang duha ka angkas nga silang Mary Chin Cajocson Aventorado, 32, ug Azyrille Salud, 24.
Nasayran nga ang mga biktima gikan nag-disco sa Barangay Nasipit alang sa kapiyestahan ug padulong na unta sa Barangay Tangil, Lungsod sa Dumanjug dihang nahitabo ang disgrasya. Ang duha ka babaye kasamtangang nagpaalim sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.
Paglabay sa kapin usa ka oras, laing kinabuhi ang nakalas sa National Highway sa Barangay Bagacay, Lungsod sa Sibonga. Giila ang biktima nga si Kent Entoma, residente sa Barangay Coro, Lungsod sa Dalaguete.
Base sa imbestigasyon, kusog nga nagpadagan sa iyang motorsiklo ang biktima padulong sa habagatang bahin sa Sugbo ug nisuway og overtake sa laing sakyanan.
Apan naatol nga nagpadulong ang usa ka L-300 van nga gimaneho ni Nelson Cantina Boiser, 50, hinungdan sa grabeng panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima ug naugbok ang ulo niini sa karsada. Gidala pa si Entoma sa Carcar District Hospital apan gideklarar nga patay na.
Ang drayber sa L-300 nga si Boiser, taga Dakbayan sa Carcar, kasamtangang gitanggong sa kapulisan samtang giandam ang tukmang kasong ipasaka batok kaniya. / GPL, JDG