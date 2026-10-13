2 ka motornapper nasubay sa dihang namaligya online

Sulod sa tulo ka oras, nadakpan ang duha sa tulo ka mga motornapper sa dihang nireklamo ang usa ka tinun-an sa usa ka unibersidad nga nahimutang sa M.J Cuenco Avenue corner R. Palma street, Barangay San Roque, Siyudad sa Sugbo nga gikawat ang iyang motorsiklo.
Ang mga nadakpan nga giila nga mga notadong nalambigit sa ilegal nga drugas mao sila si alyas Janjan, 30, taga Barangay Lahug, Cebu City; ug alyas Lemi, 24, taga Tabunok, Talisay City.
Matod ni Police Captain Raymart Rabanes, hepe sa Waterfront Police Station, Cebu City Police Office nga nidangop sa ilang buhatan ang usa ka tinun-an sa usa ka unibersidad nga gikawat ang iyang Honda Click 125i Version 3 samtang nag-parking kini sa dalan R. Palma nianang hapon sa Lunes, Oktubre 12, 2026.
Giingong nahabilin sa biktima nga nagtangag pa ang yawe sa motor ug nakita kini sa tulo mga suspek ila dayong gisakyan ug gidala sa Barangay Tabunok, Talisay.
Dali nga nilusad og imbestigasyon ang kapulisan pinaagi sa pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV footage ug ila dayong nailhan ang tulo ka mga suspek.
Pipila ka oras ang milabay, ilang nasuta nga ang maong motorsiklo gibaligya na sa online sa kantidad nga P45,000.
Mihimo dayon sa ilang manhunt operation ang Waterfront Police Station ug ilang nadakpan alas 10 sa gabii si Lemi sa Barangay Tabunok, Siyudad sa Talisay.
Naimbargo sab nila ang motorsiklo nga gikawat sa mga suspek ug pagka alas 11:20 sa gabii sunod nga nadakpan si Janjan, sa balay niini sa Barangay Lahug.
Samtang padayon ang ilang pagpangita sa lain nga kauban niini nga padayon pa nga gawasnon atol ning pagbalita.
Atol sa pagrekisa niini sa lawas nakuhaan si Janjan og duha ka pakete sa gituohang shabu.
Dugang ni Rabanes nga nadakpan na kaniadto si Janjan niadtong Septiyembre 2025 sa mga sakop sa Parian Police Station sa kaso gihapon sa paghupot og ilegal nga drugas
Tungod sa maong malampuson nga pagkasikop sa duha ka suspek, gidayeg ni Sumalde ang iyang mga sakop sa Waterfront Police Station.
Matod ni Sumalde nga ang dali nga pagkasulbad sa pagkawat sa motorsiklo pinasubay kini sa iyang gipatuman nga programa nga tagdon gilayon ang matag krimen nga mahitabo sa siyudad.
“What was crucial in this hot pursuit operation is the presence of mind of the victim to first report the case to the authorities rather than post it in social media. This gave the police the time to investigate, plan out and strategize the most effective crime response. I commend PS3 for their competence and dedication in addressing this crime swiftly and appropriately. Congratulations!,” matod ni Sumalde. /