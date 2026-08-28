2 ka 'notadong' mangunguot sa mga pasahero, tiklo

Duha ka notadong manglabnihay ug mangunguot sa mga pasahero sa pampublikong sakyanan ang nadakpan sa nag-roving nga mga sakop sa Waterfront Police Station 3 sa Sityo Silingan 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo niadtong Huwebes sa gabii, Agusto 27, 2026.
Ang mga nadakpan giila nga silang alyas Arjay ug alyas Jayjay, pulos molupyo sa maong dapit.
Una niini, daghang reklamo ang nadawat sa Waterfront Police Station bahin sa pagpanguot ug pagpanglabni sa duha ka lalaki diha sa MJ Cuenco Avenue, Barangay Tejero.
Sumala sa mga biktima, mosakay ang duha sa pampublikong jeep (PUJ) ug ang usa kanila motapad sa target nga pasahero.
Gigamit sa mga suspek ang nagkadaiyang modus sama sa pagpaatensyon nga adunay luwa o bubble gum sa buhok sa biktima o ang "Laglag Barya" diin ihulog ang sinsilyo ug kon puniton kini sa pasahero, dali dayong kuoton sa kauban ang bag niini.
Tungod sa mga reklamo, gipahugtan sa Waterfront Police Station ang police presence ug pagpatrolya sa kadalanan ug didto naabtan ang duha ka suspek nga nagbaktas dala ang usa ka dako apan walay sulod nga backpack nga maoy hinungdan sa ilang pagsita.
Atol sa pakighinabi, nakita sa usa sa mga polis ang mga putos sa gituohang shabu nga gidala sa mga suspek, hinungdan sa ilang pagkaaresto. / AYB