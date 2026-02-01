2 ka NPA, patay sa engkwentro

Duha ka gituohang sakop sa New People’s Army (NPA) ang namatay sa engkwentro sa mga sundalo sa alas 7:11 sa buntag, Sabado, Enero 31, 2026 sa Sityo Anolo Tulo, Barangay Binobohan ug Sityo Batong-Buang, Barangay Sandayao, dakbayan sa Guihulngan, Negros Oriental.
Ang duha ka patay’ng lawas padayon pa nga giila sa Guihulngan City Police Station.
Ang kapulisan sa Guihulngan nakadawat og tawag gikan sa 62nd Infantry Battalion, Philippine Army nga dunay engkwentro tali sa 47th Infantry Battalion og sa mga gituohang sakop sa Communist Terrorist Group nga naglihok sa maong dapit.
Naabtan sa mga sundalo ang gibana-banang 7 ka NPA sa may utlanan sa duha ka barangay nga Sandayao ug Binobohan.
Milanat og pipila ka minutos ang sinukliay sa mga bala tali sa sundalo ug sa mga sakop sa NPA.
Human sa pinusilay, gilusad dayon sa mga sundalo ang clearing operation ug misugat sa ilang panan-aw ang duha ka patayng lawas sa mga lalaki nga nagbuy-od sa kakahuyan.
Nakuha nila ang usa ka M16 armalite rifle nga dunay upat ka magazine, usa ka kalibre 45 nga pistola, hand grenade ug mga subersibo nga dokumento.
Ang mga patayng lawas gidala na sa punerarya sa Guihulngan ug padayon pa kining giila. / AYB