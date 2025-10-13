2 ka OFW na-missing sa Hongkong
Image from Pexels
Superbalita Cebu

2 ka OFW na-missing sa Hongkong

Published on

Duha ka Overseas Filipino Workers (OFW) sa Hong Kong ang gikataho nga na-missing.

Ang nangawala nga mga Pilipino giila nga sila si Imee Mahilum Pabuaya, 23, ug si Aleli Perez Tibay, 33, kinsa katapusang nakit-an sa Yeung UK Road sa Tsuen Wan niadtong Oktubre 4, 2025.

Si Antonio Villafuerte kinsa maoy officer-in-charge sa Migrant Workers Office, niingon nga ang Philippine Consulate sa Hong Kong nakig-alayon na sa mga lokal nga awtoridad aron pangitaon ang duha ka mga Pilipina nga domestic workers. / TPM /SunStar Philippines

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph