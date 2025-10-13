Superbalita Cebu
2 ka OFW na-missing sa Hongkong
Duha ka Overseas Filipino Workers (OFW) sa Hong Kong ang gikataho nga na-missing.
Ang nangawala nga mga Pilipino giila nga sila si Imee Mahilum Pabuaya, 23, ug si Aleli Perez Tibay, 33, kinsa katapusang nakit-an sa Yeung UK Road sa Tsuen Wan niadtong Oktubre 4, 2025.
Si Antonio Villafuerte kinsa maoy officer-in-charge sa Migrant Workers Office, niingon nga ang Philippine Consulate sa Hong Kong nakig-alayon na sa mga lokal nga awtoridad aron pangitaon ang duha ka mga Pilipina nga domestic workers. / TPM /SunStar Philippines