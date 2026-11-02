2 ka operator patubagon sa LTFRB tungod sa reklamo sa Libreng Sakay

Gimanduan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ang duha ka operator sa public utility vehicle (PUV) nga mopasabot nganong gikataho nga midumili sila sa pagsakay sa mga pasahero ubos sa programa sa gobyerno nga Libreng Sakay sa Sugbo.
Nahitabo kini human gimando ni Transportation Secretary Vince Dizon ang LTFRB 7 nga imbestigahon ang insidente diin pipila ka pasahero ang gikatahong dugay'ng naghuwat og sakyanan bisan adunay mga unit nga nagserbisyo sa Libreng Sakay.
Ang maong lakang kabahin sa paningkamot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masiguro ang walay hunong nga libreng sakay alang sa mga commuter.
Sa managlahing show cause order nga gipetsahan Oktubre 31, 2026, gimanduan sa LTFRB 7 ang JP and Sons Transport Group Inc. ug Aleja Fua Rent A Car Corp. nga mosumiter og tubag sulod sa lima ka adlaw gikan sa ilang pagkadawat sa mando.
Gikan ang mga kaso sa mga reklamo sa publiko ug usa ka balita kalabot sa gikatahong pagdumili sa pagpasakay og mga pasahero sa rota sa 01K nga magbiyahean gikan sa Urgello hangtud sa Parkmall Mandaue.
Naghatag kini og kabalaka sa publiko kalabot sa pagpatuman sa libreng sakay nga gitumong aron mahatagan og mas sayon nga transportasyon ang mga sumasakay ilabi na sa panahon nga tingsakay.
Sa usa ka post sa SunStar Cebu sa Facebook, pipila ka netizens ang mireklamo sa pagpatuman sa programa human gikatahong adunay mga bus nga dili mohunong sa gitakdang bus stop ug midumili sa pagpasakay sa mga naghulat nga pasahero.
Matod sa usa ka netizen, kon libreng sakay na, dili na mohunong ang mga bus sa bus stop, apan kon adunay plete, bisan asa lang kini mohunong aron mopasakay og pasahero.
Laing netizen ang mireklamo nga adunay mga bus sa rota sa 01K nga midumili sa pagpasakay sa mga pasahero bisan kabahin kini sa libreng sakay.
Giangkon usab sa maong netizen nga limitado lamang ang gidaghanon sa pasaherong pasakyon sa ubang bus, hinungdan nga adunay mahibiling naghuwat bisan pa og makita nga adunay bakanteng lingkoranan o lugar nga mahimong barogan.
Laing netizen ang mireklamo nga adunay mga bus nga dili mohunong sa mga pasaherong naghuwat samtang ang uban nagbiyahe nga nagsunod-sunod bisan gamay ra o walay sakay nga pasahero. / DPC