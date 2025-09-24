2 ka opisyal sa DPWH 7 'mitago'

Wala sa ilang buhatan ang duha ka opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7 nga silang Director Danilo Villa ug Legal Division Chief Brando Raya dihang giduaw sa mga reporter.
Napakyas ang mga sakop sa tigbalita, lakip na ang Superbalita Cebu, sa tinguha nga makuhaan og pamahayag ang duha human sila giisyuhan og “show cause orders” gikan ni Public Works Secretary Vince Dizon.
Sa press conference niadtong Miyerkules, Septiyembre 24, 2025, si DPWH Secretary Vince Dizon niingon nga nag-isyu sila og “show-cause orders” batok sa 10 ka opisyal sa DPWH.
Nag-atubang sila sa pasangil nga “living above their means” o mas dako pa ang ilang gasto itandi sa ilang suweldo ug giingong nalambigit sa mga anomaliya sa infrastructure projects.
Gihatagan ang mga opisyal og lima ka adlaw sa pagsumiter sa ilang tubag.
Matod ni Dizon, depende sa resulta sa imbestigasyon, mahimong pasakaan sila og tukmang kasong administratiba.
“Kung akala nila ng mga opisyal na hindi ko seseryosohin ang mga sinasabi ko from the beginning, I hope this is proof that we are serious, that the President is serious about this and we will spare nobody,” niingon ni Dizon.
Gisubli sa pagpasabot ni Dizon ang panginahanglan sa usa ka “top-to-bottom” nga paghinlo sa ahensiya.
“Habang tumatagal akong nakaupo dito sa DPWH, talagang araw-araw may bagong mga nadidiskubre dito at lumalaki ng lumalaki ang ating problema,” sigon niini. / ANV