2 ka Pinoy namatay, 4 padayong gipangita sa pagkalunod sa barko

Duha ka mga marinero ang nakabsan og kinabuhi samtang upat pa ang padayong gipangita human ang usa ka barko nga rehistrado sa Singapore, nga adunay pulos Pinoy nga mga tripulante, ang nalunod duol sa Scarborough Shoal niadtong Biyernes, Enero 23, 2026.
Sa usa ka post sa social media, si Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac niingon nga ang MV Devon Bay adunay 21 ka mga tripulante.
“We are reaching out to the families of the seafarers to fully assist them,” matod ni Cacdac.
Sumala sa Department of Migrant Workers (DMW), 15 ka mga marinero ang malampusong naluwas.
Ang MV Devon Bay nalunod sa kadagatan sa Scarborough Shoal samtang nagbiyahe paingon sa Guangdong, China.
Ang maong cargo vessel gikan sa Zamboanga del Norte ug nagkarga og iron ore sa dihang nakasugat kini og problema sa kadagatan duol sa Pangasinan. / Anton Banal/SunStar Philippines