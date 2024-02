2 ka police stations gipasidunggan

Duha ka mga police station dinhi sa Sugbo gipasidunggan sa ilang tagsa ka mga local government unit (LGU) tungod sa ilang maayo nga mga serbisyo.

Ang duha ka mga police station pulos gipangdumala sa mga babaye nga hepe.

Gipasidunggan sa Cebu City Council ang Inayawan Police Station sa Cebu City Police Office (CCPO) human sila ang nahimong number 1 sa Unit Performance Rating sa tibuok rehiyon 7 sa Agusto 2023.

Kini subay sa ilang daghang accomplishments sa sunodsunod nga Simultaneous Anti-Criminality and Law Enforcement Operation (SACLEO).

Ang Inayawan Police Station gidumala ni Police Major Jiceree Saquilabon Basitao, bugtong babaye nga hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo.

Apan bisan kon siya babaye, wa himoa nga babag sa hepe sa ilang trabaho nga mao ang pag mentinar sa kahusay ug kalinaw sa ilang hurisdiksyon.

Gipasalamatan sa CCPO ang Konseho sa dakbayan sa Sugbo nga niila sa ilang trabaho ug pagpaningkamot nga mahimo’ng hapsay ug malinawon ang tibuok siyudad.

Matod ni Police Lt. Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa CCPO, nga gawas sa Station 7, nasulod usab sa top 10 ang ubang police stations sa dakbayan.

“Atong pasalamat diha sa Konseho for recognizing the efforts of all the men and women especially on this time kining sa Police Station 7. But other than Station 7 ang tanan pud nato nga stations as far as I can remember for the month of October are on the Top 10. It’s just and Station 7 gyud ang ang number 1 but again for the whole men and women sa Cebu City Police Office,” matod ni Rafter.

ARGAO

Samtang giila usab sa Sangguniang Bayan sa lungsod sa Argao ang Argao Police Station human sa malampuson nga pagpakigbatok niini sa bisan unsa nga krimen sama sa ilegal nga drugas, sugal, pag imbargo sa mga loose firearms lakip na ang pagpangita sa wanted persons.

Niadtong Enero 26, 2024 gi aprobahan sa mga SB member sa lungsod ang giduso nga resulosyon ni Konsehal Eliezer Canada nga nag commend sa Argao Police Station sa pagpangulo sa babaye’ng hepe niini nga si Police Major Ivy Bartolome tungod sa kaaktibo niini pag gukod sa mga kriminal sa ilang lungsod.

Sa data nga ilang gi presentar, gikan sa Hunyo 14, 2023 hangtod sa Disyembre 2023, ang Argao Police Station malampuson nga nakalusad sa lainlaing matang sa mga kampanya batok sa krimen nga ningresulta sa pagka sikop sa 39 ka mga suspek sa ilegal nga drugas atol sa 29 ka operations.

Sa maong panahon, nakasakmit usab ang kapulisan og 281.94 gramos nga gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P1,917,192.

Tungod sa maong pasidungog, matod ni Bartolome, nga dako nila nga kalipay ang ilang gibati ug naghatag usab kini og taas nga morale sa kapulisan sa Argao police station aron mo kugi pa sa ilang trabaho.

“Still we will continue to give the best quality service sa Argaoanons, and continue din yung good and quick anti-criminality strategy namin through the help and support of the community and lahat ng ginagawa namin is anchored sa program ng ating Regional Director Police Brigadier General Aberin which is the back to basic and service with a smile and also sa program ng aming Provincial Director Police Colonel Zorilla,” matod ni Bartolome.

Gipasalamatan usab nila ang komunidad nga miabag sa kapulisan aron magpabilin nga malinawon ang tibuok lungsod sa Argao.

Kon dunay mahitabo dali kini nga makatawag aron matubag gilayon nila ang usa ka krimen.