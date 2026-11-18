Duha ka police trainees nga gipaubos sa Public Safety Field Training Program (PSTFT) nga nadestino sa Minglanilla Municipal Police Station ang gipasidunggan sa Police Regional Office (PRO) 7 human makasikop og usa ka tulisan niadtong Nobiyembre 6, 2026.
Ang duha ka mga police trainees ang niresponde sa kaso sa pagpangawat mao silang Police Trainee Marco Alfanta ug Ricky Aldaya.
Nasayran nga ang mga police trainees nipahigayon og physical conditioning activities sa Minglanilla Oval apan usa ka security personnel ang nipahibawo kanila nga dunay nahitabo’ng pagpangawat sa gawas.
Sa walay pagduhaduha, ang duha ka nga police trainees uban sa ilang Field Training Officers (FTOs) Police Senior Marster Seargent Ian Boyet Nuique ug Police Master Seargent Rey Bongcawel ang miresponde ug naabtan ang suspek nga niresulta sa pagkasikop niini
Nabawi sa biktima ang iyang bag ug gipasalamatan ang bayanihon nga gihimo sa duha ka mga police trainees.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Rolan Aliser, spokesperson sa Police Regional Office 7, nakadayeg si Police Brigadier General Rogelio Raymundo Jr. sa gipakita nga kaisog sa maong police trainees. / AYB