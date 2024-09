2 ka pulis, abogado patay sa pinusilay

Duha ka polis ug usa ka abogado ang patay sa nahitabong pagpamusil sa usa ka subdivision sa Tagaytay City, Cavite niadtong Dominggo, Septiyembre 1, 2024.

Si Philippine National Police (PNP) Public Information Office (PIO) chief Colonel Jean Fajardo niingon nga si Police Captain Adrian Binalay sa Criminal Investigation and Detection Group - National Capital Region (CIDG-NCR) ug Police Captain Tomas Ganio Batarao Jr., kasamtangang nadestino sa Regional Personnel Holding Accounting Section (RPHAS), miadto sa Prime Peak Subdivision, Barangay Maitim 2nd Central aron mangutana bahin sa usa ka property nga ibaligya.

Human mahimamat ang giingong tag-iya sa maong propyedad, dihang mosulod na sila sa subdivision, gitambagan sila sa duty guard nga si Security Guard Ryan Santillan nga dili na lang mosulod sa subdivision apan wala nila panumbalinga.

Taudtaod, niabot ang usa ka abogado nga giingong legal counsel sa nahisgutang subdivision ug gipamusil ang mga opisyal gikan sa sulod sa iyang sakyanan nga miresulta sa pagbinayloay og bala.

Ang mga opisyal ug ang abogado nakaangkon og daghang samad pinusilan atol sa engkwentro.

Dead on the spot si Binalay, samtang si Batarao ug ang suspek daling gihatod sa pinakaduol nga tambalanan diin sila nakabsan sa kinabuhi.

Si Fajardo niingon nga duha ka mga indibidwal, parehong mga security guard, ang nasikop kalabot sa maong insidente samtang ang usa nagpabiling gawasnon.

"Ito pong dalawang under custody at isang at large may nag-execute ng salaysay na sila rin po ay kasamang nagpaputok during the incident," matod ni Fajardo.

"Isa sa mga motibong tinitignan natin ay ito pong lupa na ito ay merong dispute between dito sa parte na nirerepresent ng abogado at doon sa nagpapakilalang may-ari na may pinapakita siyang titulo," dason niya.

Kasong murder ang ipasaka batok sa mga suspek.

Naghimo ang PNP og grupo sa imbestigasyon aron matigom ang tanang may kalabotan nga ebidensiya ug mga pahayag sa saksi aron matino ang mga kamatuoran ug mga sirkumstansya nga naglibot niini nga insidente.

Ang hepe sa PNP nga si Police General Rommel Francisco Marbil nipadayag og tumang kasubo sa pagkawala sa duha ka mga opisyal. / TPM / SunStar Philippines