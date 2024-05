2 ka pulis nadasmagan; 1 nabalian gyud sa tiil

Duha ka mga pulis nga nag foot patrol nangaangol human sila nadasmagan sa motorsiklo nga gimaneho sa nakatulog nga driver nga unang niigo sa 52 anyos nga massage therapist sa Cebu South Coastal Road (CSCR) atubangan sa kan-anang KKD sa Brgy. San Roque, Siyudad sa Sugbo alas 9:35 sa Lunes sa gabii.

Ang mga pulis nga biktima mao sila si Patrolman Michael Joseph Yabot, 28, taga Pasil ug Patrolman Bryan Generale 28, taga Quiot, dakbayan sa Sugbo.

Sa imbestigasyon sa kapu­lisan nasayran nga samtang nag­subay sa CSCR ang driver sa Yamaha Mio nga si Glenn Na­cua Morales, 28, taga Purok Bayabas, Barangay Lipata, lungsod sa Minglanilla, kalit lang siya nga nakatulog ug wala na niya ma-control ang motorsiklo.

Iyang nabanggaan si Erinita Cruz, massage therapist, taga Sacred Heart P. Laboca Street, Barangay Cansojong, Siyudad sa Talisay, kinsa nagbaktas kilid sa karsada.

Tungod kay wala na maka-brake, nalahos pa niya pagbangga ang duha ka mga polis nga nag-foot patrol.

Dali nga gipangdala sa Cebu City Medical Center ang mga biktima, lakip na si Morales tungod sa mga pangos nga naangkon niini sa lawas subay sa pagkalamba.

Samtang ang usa sa duha ka polis ang giingong ipaubos sa operasyon human mabali ang bukog sa tiil niini.

‘HUBOG’

Matod ni Police Major Jonathan Dela Cerna, hepe sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office nga hubog ang si Morales.

Gani diha na siya nakabantay ug nakaamgo nga nakaigo na siya og tulo ka mga tawo.

“Ingun sa atoang investigator on case nga kining driver under the influence of liquor. Gikapoy guro ni ba nya naka inom pa gyud mao to nga nakatug,” matod ni Dela Cerna.

Naa na karon sa kustodiya sa TEU si Morales ug gitakdang pa­sakaan og kaso ngadto sa korte.

Dugang ni Dela Cerna nga ilang i-rekomendar ngadto sa Land Transportation Office ang pag-revoke sa lisensya niini tungod sa pagmaneho nga hubog.

Tungod ani, miawhag si Dela Cerna sa mga motorista nga kon makainom dili na modray kay mao kini ang sagad hinungdan sa disgrasya sa kadalanan. / AYB