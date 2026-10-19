2 ka pusher sikop sa buy-bust sa Balamban

Duha ka gidudahang drug pusher, lakip ang usa ka dalaga, ang naposasan sa managlahing buy-bust operation sa kapulisan sa Lungsod sa Balamban niadtong Sabado, Oktubre 17, 2026.
Unang nasikop ang 25-anyos nga ulitawo nga taga Sityo Saksak, Barangay Abucayan sa maong lungsod sa alas 3:30 sa kadlawon.
Nakuhaan siya og ilegal nga drugas nga balor og P5,712.
Pagkaalas 11:35 sa buntag sa Barangay Buanoy, nasikop sa mga sakop sa Balamban Drug Enforcement Unit si alyas "Nilda," 48-anyos, dalaga.
Nakuha gikan kaniya ang gituohang shabu nga nagkantidad og P5,032.
Subay sa impormasyon sa kapulisan, si Nilda maoy gitudlo nga responsable sa pag-distribute og ilegal nga drugas sa mga silingang barangay sa maong dapit.
/ GPL