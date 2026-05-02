2 ka ‘pushers’ sa Carcar nasikop

Duha ka drug personalities ang nasikop sa mga sakop sa Drug nforcement Unit sa Carcar City Police Station niadtong Martes sa gabii, Abril 28, 2026 sa Barangay Poblacion 1, Siyudad sa Carcar human nakuhaan og kapin sa P700,000 nga balor sa illegal nga drugas.
Ang mga nadakpan giila nga sila si alyas Ethel ug alyas Jes, pulos lumolupyo sa Dakbayan sa Carcar.
Nakuhaan sila og mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 103 gramos nga adunay standard drug price nga P700,400.
Si alyas Ethel giila nga high value target ug nabutang sa target list sa PDEA 7 ug sa PNP samtang si Jes giila nga street level individual apan anaa gihapon sa listahan sa kapulisan.
Ang duha pulos naposasan human sa malampuson nga buy bust operation sa DEU sa Carcar City Police Station.
Ang nakuhang mga ebidensya giduso na sa Cebu Provincial Forensic Unit sa Siyudad sa Talisay alang sa laboratory examination samtang ang duha ka mga suspek gibalhog na sa detention cell sa police station sa Carcar.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., hepe sa Cebu Police Provincial Office, nidayeg sa mga personnel sa Carcar City Police Station sa malampuson nga pagkasikop sa duha ka drug personalities.
Ang maong kalampusan nagpakita sa wala’y paglugak sa kapulisan sa ilang kampanya batok sa illegal nga drugas.
“This successful operation demonstrates our sustained efforts in targeting both high-value and street-level drug personalities. We remain relentless in our operations to dismantle illegal drug activities and ensure the safety of our communities,” matod ni Mangelen.
Gipasalig niini nga dili sila mohunong hangtod nga mapiangan ang mga sindikato nga maoy nag-supply sa illegal nga drugas sa tibuok Probinsya sa Sugbo.
Giawhag ni Mangelen ang publiko nga padayon nga magbinantayon ug itaho dayon kon adunay mamatikdan nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga drugas sa ilang dapit. (AYB)